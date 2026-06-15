Visite archi Les villas modernes du quartier de Foncillon rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan
Visite archi Les villas modernes du quartier de Foncillon rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan lundi 6 juillet 2026.
Royan
Visite archi Les villas modernes du quartier de Foncillon
rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-20 2026-08-03 2026-08-17
La concentration de villas exceptionnelles dans Foncillon fait d’une promenade dans ce quartier, détruit à près de 90% lors des bombardements de 1945, une véritable plongée dans l’architecture domestique des années 1950.
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rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 83 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
The concentration of exceptional villas in Foncillon makes a stroll through this neighborhood, almost 90% of which was destroyed in the 1945 bombings, a veritable plunge into the domestic architecture of the 1950s.
L’événement Visite archi Les villas modernes du quartier de Foncillon Royan a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de Royan
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