Visite architecturale « de l’usine au centre d’art », Le Consortium, Dijon

Informations pratiques

Visite architecturale « de l’usine au centre d’art » Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Le Consortium Côte-d’Or

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Lors des Journées européennes du patrimoine, redécouvrez le Consortium Museum sous un nouvel angle ! Actif depuis 1977 à Dijon, ce centre d’art contemporain est installé dans une ancienne usine transformée par les architectes Shigeru Ban et Jean de Gastines en 2011. Cette création architecturale est félicitée par le Ministère de la Culture qui lui décerne le label Architecture contemporaine remarquable en 2023.

Des visites commentées architecturales sont proposées à 14h30, 15h30 et 16h30 : une occasion unique pour retracer l’histoire industrielle et culturelle de l’édifice, construit par L’Héritier-Guyot dans les années 1950 !

Ces visites sont gratuites et sans réservation.

Le Consortium 37 rue de Longvic, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380684555 https://www.leconsortium.fr/fr à 400 m de la place Wilson, 10 minutes à pied de la place de la Libération/Hôtel de Ville | En vélo : une station Vélodi est située place Wilson pour poser votre vélo | En voiture : stationnement gratuit dans la rue de Longvic.

Lors des Journées européennes du patrimoine, redécouvrez le Consortium Museum sous un nouvel angle ! Actif depuis 1977 à Dijon, ce centre d’art contemporain est installé dans une ancienne usine par …

© Jérémie Blancféné