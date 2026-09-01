Visite architecturale Entre cour et jardin Musée de l’illustration jeunesse Moulins

Informations pratiques

Moulins

Visite architecturale Entre cour et jardin

Musée de l’illustration jeunesse 26 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:30:00

fin : 2026-09-16 11:30:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-11-18 2026-12-16

Visite de l’hôtel de Mora, écrin du Musée de l’illustration jeunesse.

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Musée de l’illustration jeunesse 26 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58 musees@allier.fr

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English :

Tour of the Hôtel de Mora, home to the Museum of Children’s Illustration.

L’événement Visite architecturale Entre cour et jardin Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région