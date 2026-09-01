Visite architecturale Entre cour et jardin Musée de l’illustration jeunesse Moulins
mercredi 16 septembre 2026 · Musée de l'illustration jeunesse · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Visite architecturale Entre cour et jardin
Musée de l’illustration jeunesse 26 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:30:00
fin : 2026-09-16 11:30:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-11-18 2026-12-16
Visite de l’hôtel de Mora, écrin du Musée de l’illustration jeunesse.
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Musée de l’illustration jeunesse 26 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58 musees@allier.fr
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English :
Tour of the Hôtel de Mora, home to the Museum of Children’s Illustration.
L’événement Visite architecturale Entre cour et jardin Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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