Visite architecturale, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Dole
samedi 17 octobre 2026 · Musée des beaux-arts et d'archéologie · Dole
Informations pratiques
Visite architecturale Samedi 17 octobre, 16h00 Musée des beaux-arts et d’archéologie Jura
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00
Venez découvrir le Pavillon des Officiers, exemple d’architecture militaire comtoise du XVIIIe siècle. Réhabilité par Louis Miquel, élève du Corbusier, à la fin des années 1970 afin de le transformer en musée, il a connu une nouvelle phase de travaux en 2025. Au cours de cette visite vous découvrirz l’histoire du lieu et des modifications qu’il a connnu.
Musée des beaux-arts et d’archéologie 85 Rue des Arènes, 39100 Dole, France Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384792585 https://www.doledujura.fr/musee-des-beaux-arts Bâtiment militaire, dit le Pavillon des officiers, typique de l’architecture comtoise du XVIIIe siècle. Autoroute A39, A36, sortie Dole., Aéroport Dole Jura. Parking à proximité (place Precipiano et place Barberousse).
Venez découvrir le Pavillon des Officiers, exemple d’architecture militaire comtoise du XVIIIe siècle. Réhabilité par Louis Miquel, élève du Corbusier, à la fin des années 1970 afin de le transformer…
©Musée des Beaux-Arts de Dole
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