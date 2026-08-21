Visite architecturale, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Dole

Informations pratiques

Visite architecturale Samedi 17 octobre, 16h00 Musée des beaux-arts et d’archéologie Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Venez découvrir le Pavillon des Officiers, exemple d’architecture militaire comtoise du XVIIIe siècle. Réhabilité par Louis Miquel, élève du Corbusier, à la fin des années 1970 afin de le transformer en musée, il a connu une nouvelle phase de travaux en 2025. Au cours de cette visite vous découvrirz l’histoire du lieu et des modifications qu’il a connnu.

Musée des beaux-arts et d’archéologie 85 Rue des Arènes, 39100 Dole, France Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384792585 https://www.doledujura.fr/musee-des-beaux-arts Bâtiment militaire, dit le Pavillon des officiers, typique de l’architecture comtoise du XVIIIe siècle. Autoroute A39, A36, sortie Dole., Aéroport Dole Jura. Parking à proximité (place Precipiano et place Barberousse).

Venez découvrir le Pavillon des Officiers, exemple d’architecture militaire comtoise du XVIIIe siècle. Réhabilité par Louis Miquel, élève du Corbusier, à la fin des années 1970 afin de le transformer…

©Musée des Beaux-Arts de Dole