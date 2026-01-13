Cyclosportive La Louis Pasteur

Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 15:30:00

Date(s) :

2026-08-23

La Cyclosportive La Louis Pasteur est la plus ancienne cyclo de Bourgogne Franche-Comté. Depuis 1994, elle permet à des milliers de cyclistes de découvrir les terres de l’illustre scientifique Louis Pasteur à la fin du mois d’août.

De Dole aux premiers reliefs du Jura, les reliefs sont variés et les paysages vous introduiront au plus du terroir jurassien entre fruitières à Comté et vignobles arboisiens.

Le Vélo Club Dolois vous attend nombreux le 24 août prochain! .

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté vcdolois@hotmail.com

