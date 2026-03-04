VISITE ART DÉCO, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse
VISITE ART DÉCO, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse samedi 25 avril 2026.
VISITE ART DÉCO Samedi 25 avril, 11h00 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne
Découvrez l’histoire, les détails et les particularités de la Bibliothèque d’étude et du patrimoine, chef d’œuvre Art déco des années 1930.
Durée : 45 min
Sur inscription à mediation.bep@mairie-toulouse.fr ou inscription sur place
Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d'étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s'adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l'architecte de la ville, Jean Montariol. D'une surface de 9 000m2, c'est l'une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l'entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis.
Un chef d’œuvre Art déco des années 1930