Visite/atelier ados (12-15 ans) Les couleurs du passé de la colorisation à l’intelligence artificielle (sur réservation) Le Faouët
Visite/atelier ados (12-15 ans) Les couleurs du passé de la colorisation à l’intelligence artificielle (sur réservation) Le Faouët mercredi 15 juillet 2026.
Le Faouët
Visite/atelier ados (12-15 ans) Les couleurs du passé de la colorisation à l’intelligence artificielle (sur réservation)
1A rue de Quimper Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Profitez des vacances pour découvrir l’exposition temporaire du musée du Faouët ! Et après une visite enrichissante, donnez vie aux cartes postales dans un atelier ludique et original ! Faites l’expérience de la colorisation manuelle et de celle générée par l’intelligence artificielle.
Alors, êtes-vous plutôt manuel ou plutôt branché nouvelles technologies ? Venez le découvrir lors de cet atelier. Pour les 12-15 ans. Sur réservation. .
1A rue de Quimper Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 27
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English :
L’événement Visite/atelier ados (12-15 ans) Les couleurs du passé de la colorisation à l’intelligence artificielle (sur réservation) Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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