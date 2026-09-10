Visite-atelier adultes Entre coulage et tessons porcelaine recyclée avec Gaële Design, céramiste Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Limoges

Visite-atelier adultes Entre coulage et tessons porcelaine recyclée avec Gaële Design, céramiste

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 10:00:00

fin : 2026-11-29 12:00:00

Date(s) :

2026-11-29

À l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets, participez à un atelier animé par la céramiste Gaële Design. Touchée par les enjeux écologiques et environnementaux de la porcelaine, Gaële Design vous propose un atelier de coulage et d’incrustation de tessons en porcelaine recyclée ! Les productions pourront être récupérées au musée quelques semaines après l’activité. Sur Inscription. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr

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English : Visite-atelier adultes Entre coulage et tessons porcelaine recyclée avec Gaële Design, céramiste

L’événement Visite-atelier adultes Entre coulage et tessons porcelaine recyclée avec Gaële Design, céramiste Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin