Visite-atelier de l’exposition Le Sémaphore de papier Le Sémaphore Landéda

Informations pratiques

Landéda

Visite-atelier de l’exposition Le Sémaphore de papier

Le Sémaphore 180 Chemin de Bellevue Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-08-07 11:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Autour de l’exposition Le Sémaphore de papier, des visites-ateliers invitent les enfants de 4 à 10 ans à découvrir l’univers des artistes Jacques Beydon et Jean‑Marc Jézéquel. Manipulation, exploration et créativité au programme, pour une immersion sensible dans le papier et l’imaginaire.

Enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte.

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme. .

Le Sémaphore 180 Chemin de Bellevue Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 30 19 37 33

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English :

L’événement Visite-atelier de l’exposition Le Sémaphore de papier Landéda a été mis à jour le 2026-06-20 par OT PAYS DES ABERS