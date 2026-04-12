Visite-atelier de l’exposition Le Sémaphore de papier Le Sémaphore Landéda
vendredi 17 juillet 2026 · Le Sémaphore · Landéda
Informations pratiques
Landéda
Visite-atelier de l’exposition Le Sémaphore de papier
Le Sémaphore 180 Chemin de Bellevue Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-08-07 11:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14
Autour de l’exposition Le Sémaphore de papier, des visites-ateliers invitent les enfants de 4 à 10 ans à découvrir l’univers des artistes Jacques Beydon et Jean‑Marc Jézéquel. Manipulation, exploration et créativité au programme, pour une immersion sensible dans le papier et l’imaginaire.
Enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte.
Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme. .
Le Sémaphore 180 Chemin de Bellevue Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 30 19 37 33
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English :
L’événement Visite-atelier de l’exposition Le Sémaphore de papier Landéda a été mis à jour le 2026-06-20 par OT PAYS DES ABERS
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