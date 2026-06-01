VISITE ATELIER DE SOIERIE LYONNAISE, Atelier Mattelon, Lyon

VISITE ATELIER DE SOIERIE LYONNAISE 18 – 20 septembre Atelier Mattelon Rhône

Limité à 18 personnes en même temps

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez visiter l’atelier familial de tissage à bras, classé Monument Historique, du célèbre maître tisseur Georges Mattelon.

Les visites comportent une démonstration de tissage sur les métiers d’origine, accompagnés d’explications sur les techniques employées__, d’une présentation des différents métiers de la Fabrique des Soies, un rappel de l’histoire de l’atelier et un autre évoquant l’histoire de la soierie à Lyon.

Atelier Mattelon 10 Rue Richan, 69004 Lyon, France Lyon 69004 Lyon 4e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0651260932 https://www.visiterlyon.com/sortir/culture-et-loisirs/culture-et-musees/les-musees-de-lyon/atelier-de-tissage-mattelon Cet atelier est considéré comme un témoignage de l’industrie à domicile du tissage de la soie, à Lyon, aux XIXe et XXe siècles. Il est caractéristique des immeubles canuts de Lyon de la première moitié du XIXe. En 1878, le tisseur Pierre Millan installa l’atelier principal au deuxième étage de l’immeuble, un atelier annexe, deux pièces pour le dévidage et une soupente pour les ouvriers se partageaient le troisième. En 1939, Georges Mattelon acheta l’immeuble et fit construire en 1948-1951, un atelier de métiers mécaniques à l’arrière de la parcelle tout en continuant la production traditionnelle sur les métiers à bras, toujours conservés à ce jour. Visite uniquement sur rendez-vous de 9h à 17h. Fermé en août. Métro C station Croix-Rousse ou Hénon Bus C13, 45, 38, C18 arrêt Place Commandant Arnaud Parking LPA : place Ambre

Venez visiter l’atelier familial de tissage à bras, classé Monument Historique, du célèbre maître tisseur Georges Mattelon.

© Atelier MATTELON