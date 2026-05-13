Visite atelier en famille La Protomagia ou fête du printemps, Musée Lapidaire, Avignon

Visite atelier en famille La Protomagia ou fête du printemps Samedi 23 mai, 19h00 Musée Lapidaire Vaucluse

Pour les 6 –12 ans accompagnés d’un adulte. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

La Protomagia ou fête du printemps au musée Lapidaire

Grâce aux collections du musée, vous découvrirez cette fête grecque célébrant la renaissance. Vous plongerez dans un univers où symboles et nature étaient étroitement liés et où les divinités, comme Déméter ou les nymphes, jouaient un rôle clé. À l’occasion de cette célébration du printemps, vous pourrez créer vos couronnes de fleurs.

Musée Lapidaire 27 Rue de la République, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490857538 https://www.avignon.fr/les-equipements/les-musees/musee-lapidaire C’est au sein de l’ancienne chapelle du collège des Jésuites sur l’axe principal d’Avignon, que sont conservées depuis 1933, les œuvres antiques, présentées jusqu’alors dans la salle du Moyen-Age et la Cour d’Honneur du Musée Calvet. Ce fleuron de l’architecture baroque est l’œuvre de deux grands architectes, Étienne Martellange et François des Royers de la Valfenière.

La construction a débuté en 1620 et 1655, date de la consécration. Si le plan de l’édifice est d’une grande sobriété, l’aspect de la frise au dessus des tribunes, frappe par sa richesse plastique et ce foisonnement témoigne d’une reprise du décor, intervenue dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mardi au dimanche.

La Protomagia ou fête du printemps au musée Lapidaire

© Ville d’Avignon