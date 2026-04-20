Troyes

Visite-atelier en famille Les animaux fantastiques du musée

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et Muséum d’Histoire naturelle Troyes Aube

Tarif : 4 – 4 – 4 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Dans toutes les civilisations, on compte des centaines de milliers de créatures mythiques, avec des significations bien particulières. Toutefois, on peut noter des ressemblances entre ces créatures, les humains s’inspirant généralement de la faune et de la flore pour créer les créatures fantastiques.



La visite sera suivie d’un atelier créatif. .

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et Muséum d’Histoire naturelle Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 09

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English :

L’événement Visite-atelier en famille Les animaux fantastiques du musée Troyes a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Troyes la Champagne