UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Honfleur

Visite-Atelier Enquête dans les collections données par la SAMEB Rue de l’Homme de Bois Honfleur

mercredi 21 octobre 2026 · Rue de l'Homme de Bois · Honfleur

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue de l'Homme de Bois
Adresse
Musée Eugène Boudin
Ville
14600 Honfleur
Département
Calvados
Tarif

Honfleur

Visite-Atelier Enquête dans les collections données par la SAMEB

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21 16:00:00

Date(s) :
2026-10-21

Dans le cadre de l’exposition célébrant les 70 ans de la SAMEB, vous êtes invités à découvrir les œuvres de la Société des Amis du musée Eugène-Boudin (SAMEB) et à mener l’enquête à travers les collections du musée.
Dans le cadre de l’exposition célébrant les 70 ans de la SAMEB, vous êtes invités à découvrir les œuvres de la Société des Amis du musée Eugène-Boudin (SAMEB) et à mener l’enquête à travers les collections du musée.   .

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite-Atelier Enquête dans les collections données par la SAMEB

As part of the exhibition marking the 70th anniversary of the SAMEB, you are invited to discover the works of the Society of Friends of the Eugène-Boudin Museum (SAMEB) and to explore the museum’s collections.

L’événement Visite-Atelier Enquête dans les collections données par la SAMEB Honfleur a été mis à jour le 2026-08-24 par Calvados Attractivité

À voir aussi à Honfleur (Calvados)