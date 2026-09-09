Visite-Atelier Enquête dans les collections données par la SAMEB Rue de l’Homme de Bois Honfleur
mercredi 21 octobre 2026 · Rue de l'Homme de Bois · Honfleur
Informations pratiques
Honfleur
Visite-Atelier Enquête dans les collections données par la SAMEB
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21 16:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Dans le cadre de l’exposition célébrant les 70 ans de la SAMEB, vous êtes invités à découvrir les œuvres de la Société des Amis du musée Eugène-Boudin (SAMEB) et à mener l’enquête à travers les collections du musée.
Dans le cadre de l’exposition célébrant les 70 ans de la SAMEB, vous êtes invités à découvrir les œuvres de la Société des Amis du musée Eugène-Boudin (SAMEB) et à mener l’enquête à travers les collections du musée. .
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00
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English : Visite-Atelier Enquête dans les collections données par la SAMEB
As part of the exhibition marking the 70th anniversary of the SAMEB, you are invited to discover the works of the Society of Friends of the Eugène-Boudin Museum (SAMEB) and to explore the museum’s collections.
L’événement Visite-Atelier Enquête dans les collections données par la SAMEB Honfleur a été mis à jour le 2026-08-24 par Calvados Attractivité
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