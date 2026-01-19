Visite-atelier famille Les lauriers de César MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine

Visite-atelier famille Les lauriers de César

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 11:00:00

fin : 2026-11-01 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Visite-atelier famille Les lauriers de César

Symbole de gloire et de victoire, la couronne de lauriers est indissociable de l’image de Jules César. À la suite de ses triomphes à Rome, en 46 avant J.-C., il obtient le privilège exceptionnel de la porter en permanence. En famille, partez à la découverte de l’exposition temporaire, puis fabriquez fabriquer votre propre couronne de lauriers avec de vraies feuilles !

Durée 1 h Inclus dans le billet d’entrée, dans la limite des places disponibles Jauge 35 personnes (adultes et enfants) Réservation sur place le jour même uniquement Les mineurs doivent impérativement être accompagnés par un adulte pendant toute la durée de l’animation.

Tous les jours à 11 h. .

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite-atelier famille Les lauriers de César

L’événement Visite-atelier famille Les lauriers de César Alise-Sainte-Reine a été mis à jour le 2026-01-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)