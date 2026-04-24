Visite-atelier Murs-Murs jeune public FRAC Lorraine Metz
Visite-atelier Murs-Murs jeune public FRAC Lorraine Metz samedi 9 mai 2026.
Metz
Visite-atelier Murs-Murs jeune public
FRAC Lorraine 1 bis Rue des Trinitaires Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-06-20 16:30:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-06-20 2026-07-11 2026-08-15
Les participant·es explorent l’univers sonore et visuel de l’exposition peuplée de cabanes étonnantes. Jeux d’enfants, architectures de survie, refuges… Que nous racontent les murs de ces maisons ? À la suite de la visite, place à l’imaginaire avec la réalisation d’abris-sculptures !
Pour les enfants de 6 à 11 ans, sur inscription.Enfants
0 .
FRAC Lorraine 1 bis Rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 20 02 reservation@fraclorraine.org
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English :
Participants explore the sound and visual world of the exhibition, populated by astonishing huts. Children’s playthings, survival architecture, refuges? What do the walls of these houses tell us? After the visit, let your imagination run wild as you create your own shelter sculptures!
For children aged 6 to 11, registration required.
L’événement Visite-atelier Murs-Murs jeune public Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ
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