Visite-atelier Mythes et héros, BnF | Richelieu, Paris

Visite-atelier Mythes et héros Dimanche 14 juin, 14h30 BnF | Richelieu Paris

TARIF (incluant une visite du musée) : 16€ par adulte (hors tarif réduit et tarif privilège) et 6€ par enfant (6-10 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Inspiré par les dieux et héros de l’antiquité grecque, créez votre propre jeu de cartes ! Partez à la rencontre d’Héraclès, Ulysse, Achille, Hermès, Athéna, Dionysos et bien d’autres dans le musée de la BnF. A l’issue de l’atelier, place au jeu et que le meilleur gagne !

En savoir plus

BnF | Richelieu 5 rue Vivienne, 75002 PARIS Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France +33153795959 https://www.bnf.fr/fr/la-bnf-richelieu [{« link »: « http://https:/www.bnf.fr/fr/agenda/journees-europeennes-de-larcheologie »}] La bibliothèque nationale, dont les origines remontent à Charles V, est installée rue de Richelieu depuis 1724. Elle comporte des bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècles, complétés et organisés en un ensemble cohérent au XIXe siècle par l’architecte Henri Labrouste, auteur de la salle de lecture des Imprimés, inaugurée en 1869, et des magasins attenants. Son successeur, l’architecte Jean-Louis Pascal, conserve la façade de l’édifice du début du XVIIIe siècle (due à l’architecte Robert de Cotte) au fond de la cour d’honneur, et construit le bâtiment longeant la rue Colbert. Celui-ci abrite la salle ovale, affectée aux périodiques, inaugurée en 1903. À partir de 1932, l’architecte Michel Roux-Spitz est chargé d’une nouvelle phase d’agrandissement, qui voit la réalisation de nouveaux magasins, de la salle des catalogues en sous-sol, et de l’ensemble du Cabinet des Estampes, avec son escalier, installé en 1936 à l’intérieur de l’ancien hôtel de Chevry-Tubeuf, datant du XVIIe siècle et dû à l’architecte Jean Thiriot. Bus : lignes 20, 29, 39, 74, 85 Métro : lignes 3 (Bourse), 1 et 7 (Palais-Royal-Musée du Louvre), 7 et 14 (Pyramides).

Inspiré par les dieux et héros de l’antiquité grecque, créez votre propre jeu de cartes ! Partez à la rencontre d’Héraclès, Ulysse, Achille, Hermès, Athéna, Dionysos et bien d’autres dans le musée de…

Mythes et héros – Élie Ludwig / BnF