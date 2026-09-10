Informations pratiques

Lille

Visite-atelier patrimoine et paysages intérieurs

32 Rue de la Monnaie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite-atelier d’écriture autour de l’exposition Trésors de laine et de soie , explorons les tapisseries lilloises du 18e siècle à travers une approche sensible et créative. Une expérimentation de différentes formes d’écriture au plus proche des oeuvres. Par l’association Du vent dans les mots.

Visite-atelier d’écriture autour de l’exposition Trésors de laine et de soie , explorons les tapisseries lilloises du 18e siècle à travers une approche sensible et créative. Une expérimentation de différentes formes d’écriture au plus proche des oeuvres. Par l’association Du vent dans les mots. .

32 Rue de la Monnaie Lille 59800 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

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English :

Writing Workshop Tour: Based on the exhibition “Treasures of Wool and Silk,” let’s explore 18th-century tapestries from Lille through a sensory and creative approach. An exploration of different forms of writing up close with the artworks. Presented by the association Du vent dans les mots.

L’événement Visite-atelier patrimoine et paysages intérieurs Lille a été mis à jour le 2026-07-22 par Hauts-de-France Tourisme