Montbard

Visite atelier Qui sont les pollinisateurs ?

Rue du Parc Musée Buffon Montbard Côte-d’Or

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:30:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-29

Abeilles, bourdons, papillons,… les insectes pollinisateurs sont un chaînon essentiel de la biodiversité. Des observations et manipulations scientifiques vous permettront de reconnaître ces différents insectes et d’en apprendre plus sur ce que l’on appelle la pollinisation.

à partir de 6 ans

Sur réservation uniquement .

Rue du Parc Musée Buffon Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 50 42 museeparcbuffon@montbard.fr

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English : Visite atelier Qui sont les pollinisateurs ?

L’événement Visite atelier Qui sont les pollinisateurs ? Montbard a été mis à jour le 2026-03-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)