Visite atelier Qui sont les pollinisateurs ? Rue du Parc Montbard
Visite atelier Qui sont les pollinisateurs ? Rue du Parc Montbard vendredi 17 avril 2026.
Montbard
Visite atelier Qui sont les pollinisateurs ?
Rue du Parc Musée Buffon Montbard Côte-d’Or
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-29
Abeilles, bourdons, papillons,… les insectes pollinisateurs sont un chaînon essentiel de la biodiversité. Des observations et manipulations scientifiques vous permettront de reconnaître ces différents insectes et d’en apprendre plus sur ce que l’on appelle la pollinisation.
à partir de 6 ans
Sur réservation uniquement .
Rue du Parc Musée Buffon Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 50 42 museeparcbuffon@montbard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite atelier Qui sont les pollinisateurs ?
L’événement Visite atelier Qui sont les pollinisateurs ? Montbard a été mis à jour le 2026-03-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Montbard (Côte-d'Or)
- Visite atelier Du fil à l’aiguille, le mouton et sa laine ! Rue du Parc Montbard 15 avril 2026
- BELLES BELLES BELLES ESPACE PAUL ELUARD Montbard 23 avril 2026
- Circuit Canot et Canal Montbard Côte-d’Or 1 mai 2026
- Balade d’Arlette Montbard Côte-d’Or 1 mai 2026
- Circuit le Dandarge Montbard Côte-d’Or 1 mai 2026