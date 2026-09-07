Visite au Paléosite, Paléosite, Saint-Césaire

Informations pratiques

Visite au Paléosite 19 et 20 septembre Paléosite Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au Paléosite de Saint-Césaire, la Préhistoire se vit autant qu’elle se découvre.

Implanté sur l’un des principaux sites archéologiques consacrés à Néandertal, ce lieu unique vous invite à une immersion ludique et pédagogique au cœur des origines de l’humanité.

Le parcours de visite associe espaces muséographiques, parcours immersif et dispositifs interactifs. À l’extérieur, des animations vivantes, comme l’allumage du feu, la taille du silex et des ateliers participatifs, ainsi que des reconstitutions d’habitats et de faune préhistoriques, prolongent l’expérience dans le cadre naturel préservé de la vallée du Coran.

Une sortie enrichissante et accessible à tous, pour comprendre, expérimenter et s’émerveiller.

Durée de la visite : environ 4h. Café-restaurant sur place.

Paléosite Route de la montée verte, 17770 Saint-Césaire Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Au Paléosite de Saint-Césaire, la Préhistoire se vit autant qu’elle se découvre.

©Paleosite