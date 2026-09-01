Visite audio à la découverte des artisans de Vic-sur-Seille place Philippe Leroy Vic-sur-Seille
samedi 19 septembre 2026 · place Philippe Leroy · Vic-sur-Seille
Informations pratiques
Vic-sur-Seille
Visite audio à la découverte des artisans de Vic-sur-Seille
place Philippe Leroy Office de Tourisme du Pays du Saulnois Vic-sur-Seille Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Partez à la découverte de cette Petite Cité de Caractère à travers une visite sonore originale, qui vous fera remonter le temps sur les traces des artistes et artisans ayant façonné son histoire. Guidé par la voix de Georges de La Tour, enfant du pays, explorez les rues de la ville et découvrez les savoir-faire qui ont fait la richesse de l’ancienne cité des évêques de Metz peintres, boulangers, tanneurs, viticulteurs, tailleurs de pierre, cultivateurs et bien d’autres. À chaque étape, un nouveau récit vous dévoilera les secrets d’un métier, d’un lieu et d’un patrimoine exceptionnel.Tout public
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place Philippe Leroy Office de Tourisme du Pays du Saulnois Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 01 16 26 contact@tourisme-saulnois.com
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English :
Set out to discover this “Small Town with Character” through a unique audio tour that will take you back in time to follow in the footsteps of the artists and artisans who shaped its history. Guided by the voice of Georges de La Tour, a native of the town, explore the streets and discover the crafts that made the former city of the Metz fishermen so rich: painters, bakers, tanners, winemakers, stonemasons, farmers, and many others. At each stop, a new story will reveal the secrets of a trade, a place, and an exceptional heritage.
L’événement Visite audio à la découverte des artisans de Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS
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