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Visite aux flambeaux à l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon

Visite aux flambeaux à l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon jeudi 27 août 2026.

Lieu : à l'Abbaye de l'Escaladieu

Adresse : BONNEMAZON

Ville : 65130 Bonnemazon

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Bonnemazon

Visite aux flambeaux

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Une occasion unique et originale de découvrir l’abbaye à la nuit tombée à la lueur de torches pour vivre la soirée d’un moine.
– Durée 1 h
– Dès 12 ans
– Réservation obligatoire 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
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à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50  abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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English :

A unique and original opportunity to discover the abbey at nightfall by torchlight and experience the evening of a monk.
– Duration: 1 hr
– Ages 12 and up
– Booking essential: 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

L’événement Visite aux flambeaux Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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