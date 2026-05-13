Visite aux flambeaux à l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon
Visite aux flambeaux à l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon vendredi 11 septembre 2026.
Bonnemazon
Visite aux flambeaux
à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:05:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Une occasion unique et originale de découvrir l’abbaye à la nuit tombée à la lueur de torches pour vivre la soirée d’un moine.
– Durée 1 h
– Dès 12 ans
– Réservation obligatoire 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
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à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
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English :
A unique and original opportunity to discover the abbey at nightfall by torchlight and experience the evening of a monk.
– Duration: 1 hr
– Ages 12 and up
– Booking essential: 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
L’événement Visite aux flambeaux Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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