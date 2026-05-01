Visite Captage des sources à la Maison des Sources Mauléon-Barousse

Mauléon-Barousse

Visite Captage des sources

à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 09:30:00

fin : 2026-05-22 11:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Visite du captage des sources et de la station de filtration.

À Ferrère, dans un site préservé, à 800m d’altitude, visitez l’un des plus grands réseaux ruraux de distribution de l’eau potable, qui alimente aujourd’hui près de 250 communes des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et du Gers.

RDV à l’accueil de la Maison des Sources, Mauléon-Barousse, à 9h-9h15.

Evénement gratuit, dans le cadre de la Fête de la Nature 2026 https://fetedelanature.com/edition-2026/visite-du-captage-des-sources-au-chalet-saint-neree

Réservation obligatoire 05.62.39.23.85 maison-des-sources@orange.fr

.

à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit the spring catchment and filtration plant.

In Ferrère, in an unspoilt setting at an altitude of 800m, visit one of the largest rural drinking water distribution networks, which today supplies nearly 250 communes in the Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne and Gers.

Meeting point at the Maison des Sources, Mauléon-Barousse, 9-9.15am.

Free event, as part of the Fête de la Nature 2026: https://fetedelanature.com/edition-2026/visite-du-captage-des-sources-au-chalet-saint-neree

Reservations required: 05.62.39.23.85 maison-des-sources@orange.fr

L’événement Visite Captage des sources Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de Neste-Barousse|CDT65