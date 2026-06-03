Visite + Chaillot Expérience Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris
Visite + Chaillot Expérience Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris samedi 12 décembre 2026.
N’hésitez pas à venir en avance ou à rester après la visite : votre billet vous donne accès au festival Chaillot Expérience ayant lieu le même jour.
Au programme : ateliers, exposition, courts spectacles de danse, concerts…
Durée : 45 min
À partir de 5 ans
Vous n’êtes pas disponible ce jour-là ? Consultez ici nos autres dates de visites.
Programmation – Visite-guidee Paris – Chaillot Théâtre national de la Danse 2026-2027
Découvrez un lieu chargé d’histoire, face à la tour Eiffel. Lors d’un parcours vivant et interactif de 45 minutes, petits et grands perceront les secrets du bâtiment construit en 1878, découvriront le mouvement Art déco ainsi que les œuvres présentes dans le théâtre et apprendront des anecdotes sur ce lieu mythique aujourd’hui dédié à la danse !
Le samedi 12 décembre 2026
de à
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-12T16:00:00+01:00
fin : 2026-12-12T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-12T00:00:00+02:00_2026-12-12T23:59:00+02:00
Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris
https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/visite-%2B-chaillot-experience-1 +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot
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