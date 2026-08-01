Visite Chasse au trésor à Marcognac Saint-Yrieix-la-Perche
samedi 15 août 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Visite Chasse au trésor à Marcognac
Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-16 16:00:00
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-16
Après une découverte des anciennes carrières de kaolin de Marcognac, site classé Monument Historique, témoin rare de l’archéologie industrielle en Limousin, lors d’une visite sous forme de chasse au trésor, les enfants participeront à un atelier créatif plein de surprises. .
Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 64 26 30 marcognac.infos@gmail.com
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English : Visite Chasse au trésor à Marcognac
L’événement Visite Chasse au trésor à Marcognac Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Pays de Saint-Yrieix
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