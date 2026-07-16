Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Docu Gardiens de la forêt Gabon la forêt qui soigne (4/5)

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 16:00:00

fin : 2026-08-06 17:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Au cœur de cinq forêts primaires, de l’Amazonie à l’Océanie en passant par l’Afrique, cinq représentants des communautés autochtones s’engagent pour la protection de ces poumons verts reboiser, lutter contre la pollution, préserver la biodiversité.

Dans cet épisode, la forêt du bassin du Congo abrite la première réserve mondiale de carbone. Bien plus qu’un espace physique, elle peut représenter aussi la régénérescence spirituelle de l’humanité, à condition de la respecter. .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25

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English : Docu Gardiens de la forêt Gabon la forêt qui soigne (4/5)

L’événement Docu Gardiens de la forêt Gabon la forêt qui soigne (4/5) Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-16 par Terres de Limousin