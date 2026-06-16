Spectacle Snow Cie Théâtre du Vertige Saint-Yrieix-la-Perche
Spectacle Snow Cie Théâtre du Vertige Saint-Yrieix-la-Perche vendredi 7 août 2026.
Saint-Yrieix-la-Perche
Spectacle Snow Cie Théâtre du Vertige
Rue du 8 Mai 1945 Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 20:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Spectacle poétique sur échasses.
Snow est une fable qui nous parle de la terre et de la célébration de la nature. Une danse vibrante en hommage au monde de la nature éphémère et éternelle.
Le dernier arbre migrateur, Snow, vient à nous, comme le souffle tendre du vent sur nos racines-mémoires… Il est accompagné de Chépi, l’elfe espiègle, et de Mushroom, petit esprit de la forêt (que certains prendront pour une
marionnette). Snow se dévoile et la légende dansée peut commencer. .
Rue du 8 Mai 1945 Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77
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English : Spectacle Snow Cie Théâtre du Vertige
L’événement Spectacle Snow Cie Théâtre du Vertige Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-09 par Terres de Limousin
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