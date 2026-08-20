Visite chez un Prix Nobel de la paix, Maison Albert Schweitzer, Gunsbach

Informations pratiques

Visite chez un Prix Nobel de la paix 19 et 20 septembre Maison Albert Schweitzer Collectivité européenne d’Alsace

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez la vie et la pensée d’Albert Schweitzer dans un lieu qui ne laisse personne indifférent. Des guides passionnés seront présents pour répondre à vos questions.

Visite libre gratuite de 10h à 17h.

Maison Albert Schweitzer 8 rue de Munster 68140 Gunsbach Gunsbach 68140 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est +33 3 89 77 31 42 https://www.schweitzer.org Maison où vécut le Prix Nobel de la paix Albert Schweitzer. Vous y découvrerez, librement ou en compagnie d’un guide, les nombreuses facettes d’un personnage hors normes, musicien, philosophe, théologien et médecin. Les différents espaces vous mèneront de l’intimité de sa maison à l’hôpital construit au Gabon, pour finir en immersion dans son éthique du Respect de la Vie. Parking et gare à proximité

Découvrez la vie et la pensée d’Albert Schweitzer dans un lieu qui ne laisse personne indifférent.

© Maison Albert Schweitzer