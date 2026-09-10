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AGENDA · Toulouse

Visite Cité de l’Espace de Toulouse, Cité de l’Espace, Toulouse

samedi 12 septembre 2026 · Cité de l'Espace · Toulouse

Visite Cité de l’Espace de Toulouse, Cité de l’Espace, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Cité de l'Espace
Adresse
Avenue Jean Gonord, BP 5855, 31506 Toulouse
Ville
31500 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
De 7€ à 35€ en fonction des ressources. Inscription obligatoire à l'accueil du Tauzin

Visite Cité de l’Espace de Toulouse Samedi 12 septembre, 07h30 Cité de l’Espace Haute-Garonne

De 7€ à 35€ en fonction des ressources. Inscription obligatoire à l’accueil du Tauzin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T07:30:00+02:00 – 2026-09-12T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T07:30:00+02:00 – 2026-09-12T21:30:00+02:00

À quoi ressemble le quotidien d’une astronaute dans l’ISS ? Assistez comme si vous y étiez à des décollages de fusées, explorer le ciel au dessus de nos têtes… une journée en apesanteur !
Départ du Tauzin à 7h30, retour vers 20h30 – prévoir le pique-nique. Expositions et jardins, deux spectacles et goûter compris.

Cité de l’Espace Avenue Jean Gonord, BP 5855, 31506 Toulouse Toulouse 31500 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/visite-cite-de-lespace-de-toulouse »}]
Une journée dans l’espace !

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