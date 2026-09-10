Visite Cité de l’Espace de Toulouse, Cité de l’Espace, Toulouse

Informations pratiques

Visite Cité de l’Espace de Toulouse Samedi 12 septembre, 07h30 Cité de l’Espace Haute-Garonne

De 7€ à 35€ en fonction des ressources. Inscription obligatoire à l’accueil du Tauzin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T07:30:00+02:00 – 2026-09-12T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T07:30:00+02:00 – 2026-09-12T21:30:00+02:00

À quoi ressemble le quotidien d’une astronaute dans l’ISS ? Assistez comme si vous y étiez à des décollages de fusées, explorer le ciel au dessus de nos têtes… une journée en apesanteur !

Départ du Tauzin à 7h30, retour vers 20h30 – prévoir le pique-nique. Expositions et jardins, deux spectacles et goûter compris.

Cité de l’Espace Avenue Jean Gonord, BP 5855, 31506 Toulouse Toulouse 31500 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/visite-cite-de-lespace-de-toulouse »}]

Une journée dans l’espace !