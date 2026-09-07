Visite commentée à deux voix, Île de Vassivière, Beaumont-du-Lac

Informations pratiques

Visite commentée à deux voix Samedi 17 octobre, 10h00 Île de Vassivière Haute-Vienne

Gratuit. Rendez-vous devant le château. Parcours en extérieur sur l’île. Prévoir des chaussures confortables et une tenue adaptée à la météo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00

Redécouvrez l’île de Vassivière à travers les différentes strates de son histoire. Le Pays d’art et d’histoire présentera les architectures anciennes, parmi lesquelles le château, les granges et le fournil, ainsi que la création du lac et de l’île lors de la construction du barrage dans les années 1950. Une médiatrice du Centre international d’art et du paysage prolongera la visite par une présentation extérieure de l’architecture contemporaine remarquable conçue par Aldo Rossi et Xavier Fabre.

Intervenants : Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages et médiatrice du Centre international d’art et du paysage de Vassivière

Île de Vassivière Île de Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Née de la mise en eau du barrage au début des années 1950, l’île de Vassivière associe architectures rurales anciennes, château, paysage lacustre et création contemporaine. Elle accueille notamment le Centre international d’art et du paysage, construit entre 1989 et 1991 par Aldo Rossi et Xavier Fabre.

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