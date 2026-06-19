Beaumont-du-Lac

Déguster l’Artothèque

Île de Vassivière Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 18:00:00

fin : 2026-10-15 20:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Après une visite de l’exposition Alors nous irons trouver la couleur ailleurs, venez emprunter une ou plusieurs œuvres d’art lors d’un temps convivial. Avec la participation d’Olivier Dantony (Le Cellier d’Olivier, Eymoutiers).

Rencontre gratuite. Visite accompagnée de l’exposition à 17h payante. Réservation conseillée. .

Île de Vassivière Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 27 publics@ciapvassiviere.org

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English : Déguster l’Artothèque

L’événement Déguster l’Artothèque Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Lac de Vassivière