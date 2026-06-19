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Déguster l’Artothèque Beaumont-du-Lac

Déguster l’Artothèque Beaumont-du-Lac

Déguster l’Artothèque Beaumont-du-Lac jeudi 15 octobre 2026.

Adresse
Île de Vassivière
Ville
87120 Beaumont-du-Lac
Département
Haute-Vienne
Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
0 0 Gratuit

Beaumont-du-Lac

Déguster l’Artothèque

Île de Vassivière Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 18:00:00
fin : 2026-10-15 20:00:00

Date(s) :
2026-10-15

Après une visite de l’exposition Alors nous irons trouver la couleur ailleurs, venez emprunter une ou plusieurs œuvres d’art lors d’un temps convivial. Avec la participation d’Olivier Dantony (Le Cellier d’Olivier, Eymoutiers).

Rencontre gratuite. Visite accompagnée de l’exposition à 17h payante. Réservation conseillée.   .

Île de Vassivière Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 27  publics@ciapvassiviere.org

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English : Déguster l’Artothèque

L’événement Déguster l’Artothèque Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Lac de Vassivière

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