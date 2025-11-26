Fête de la Myrtille 12ème édition Lac de Vassivière

Aire de Loisirs de NERGOUT Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Marché gourmand une quarantaine d’exposants dont producteurs de myrtilles, jus de pomme, fruits, légumes, fromages, charcuterie, spécialités limousines, artisans et créateurs…

Repas champêtre.

Promenade en calèche sur les bords du lac.

Animation musicale Groupe folklorique du Mont Gargan, Excola Eau Mont Gargan .

Aire de Loisirs de NERGOUT Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 56 56 89 aslbeaumontdulac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Myrtille 12ème édition Lac de Vassivière

L’événement Fête de la Myrtille 12ème édition Lac de Vassivière Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Lac de Vassivière