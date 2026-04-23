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Nuits des forêts la forêt dans tous ses états Beaumont-du-Lac

Nuits des forêts la forêt dans tous ses états Beaumont-du-Lac

Nuits des forêts la forêt dans tous ses états Beaumont-du-Lac vendredi 12 juin 2026.

Adresse : île de Vassivière

Ville : 87120 Beaumont-du-Lac

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Beaumont-du-Lac

Nuits des forêts la forêt dans tous ses états

île de Vassivière Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:00:00
fin : 2026-06-12 22:30:00

Date(s) :
2026-06-12

Au programme
17h à 18h30, Balade en forêt au coeur de Vassivière
avec l’ONF et le Parc, sur réservation au 05 55 96 97 00 ou sur www.pnr-millevaches.fr/agenda
18h30 à 20h, Conférence La forêt face au changement climatique
proposée par Brigitte Musch, Docteur en génétique et cheffe du département ressources génétiques forestières à l’ONF,
sans réservation.
21h à 22h30, Concert de musique classique le silence de la forêt
avec Olivia Gay et Aurélien Pontier, proposé par la Scène Nationale d’Aubusson, sans réservation.
Une participation libre et consciente est proposée. La recette sera reversée à l’Aubraie au profit du Groupement forestier Hauts bois limousins pour particper à l’achat de forêts qui seront gérées durablement.

A partir de 8 ans. Des changements de dernière minute peuvent intervenir en fonction des conditions météos.   .

île de Vassivière Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 

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English : Nuits des forêts la forêt dans tous ses états

L’événement Nuits des forêts la forêt dans tous ses états Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-04-23 par PNR Millevaches en Limousin

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