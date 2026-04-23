Beaumont-du-Lac

Nuits des forêts la forêt dans tous ses états

île de Vassivière Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 17:00:00

fin : 2026-06-12 22:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Au programme

17h à 18h30, Balade en forêt au coeur de Vassivière

avec l’ONF et le Parc, sur réservation au 05 55 96 97 00 ou sur www.pnr-millevaches.fr/agenda

18h30 à 20h, Conférence La forêt face au changement climatique

proposée par Brigitte Musch, Docteur en génétique et cheffe du département ressources génétiques forestières à l’ONF,

sans réservation.

21h à 22h30, Concert de musique classique le silence de la forêt

avec Olivia Gay et Aurélien Pontier, proposé par la Scène Nationale d’Aubusson, sans réservation.

Une participation libre et consciente est proposée. La recette sera reversée à l’Aubraie au profit du Groupement forestier Hauts bois limousins pour particper à l’achat de forêts qui seront gérées durablement.

A partir de 8 ans. Des changements de dernière minute peuvent intervenir en fonction des conditions météos. .

île de Vassivière Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00

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English : Nuits des forêts la forêt dans tous ses états

L’événement Nuits des forêts la forêt dans tous ses états Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-04-23 par PNR Millevaches en Limousin