Marchés estivaux du mercredi Beaumont-du-Lac

Marchés estivaux du mercredi
Aire de Loisirs de NERGOUT Beaumont-du-Lac Haute-Vienne
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-15
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Tous les mercredis de juillet et août de 8h30 à 13h00 sur l’aire de loisirs de NERGOUT. Un marche nocturne le 6 août de 19 à 23h, repas champêtre et accompagnement musical.
Une quinzaine de commerçants, producteurs et artisans. .
Aire de Loisirs de NERGOUT Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 56 56 89 aslbeaumontdulac87@gmail.com
