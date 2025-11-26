Balade nocturne nuit étoilée Beaumont-du-Lac
Balade nocturne nuit étoilée Beaumont-du-Lac vendredi 7 août 2026.
Balade nocturne nuit étoilée au bord du Lac de Vassivière
Aire de Loisirs NERGOUT Beaumont-du-Lac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Soirée au bord du Lac de Vassivière et observations du ciel étoilé de la plage de Nergout
RDV aire de loisirs de Nergout à partir de 19h. Départ de la petite balade à 19h30.
Coucher de soleil sur le lac puis observation du ciel à la nuit tombée.
Prévoyez votre pique nique (possibilité d’achat de pizza, burger à la Baraka sur la plage de Nergout) qui sera suivi d’une collation sur place offerte par ASL-BL.
Nuit étoilée commentée par Valentin Quique, membre du Club d’Astronomie de la Haute Corrèze,
Inscriptions sur place ou par téléphone ( 06 88 56 56 89) .
Aire de Loisirs NERGOUT Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 56 56 89 aslbeaumontdulac87@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade nocturne nuit étoilée au bord du Lac de Vassivière
L’événement Balade nocturne nuit étoilée au bord du Lac de Vassivière Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Lac de Vassivière