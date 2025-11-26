Balade nocturne nuit étoilée Beaumont-du-Lac

Balade nocturne nuit étoilée au bord du Lac de Vassivière

Aire de Loisirs NERGOUT Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Soirée au bord du Lac de Vassivière et observations du ciel étoilé de la plage de Nergout

RDV aire de loisirs de Nergout à partir de 19h. Départ de la petite balade à 19h30.

Coucher de soleil sur le lac puis observation du ciel à la nuit tombée.

Prévoyez votre pique nique (possibilité d’achat de pizza, burger à la Baraka sur la plage de Nergout) qui sera suivi d’une collation sur place offerte par ASL-BL.

Nuit étoilée commentée par Valentin Quique, membre du Club d’Astronomie de la Haute Corrèze,

Inscriptions sur place ou par téléphone ( 06 88 56 56 89) .

Aire de Loisirs NERGOUT Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 56 56 89 aslbeaumontdulac87@gmail.com

