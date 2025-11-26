Tournoi open de tennis homologué FFT Si Pluie Terrain couvert de Chateauneuf Beaumont-du-Lac

Tournoi open de tennis homologué FFT

Si Pluie Terrain couvert de Chateauneuf Aire de Loisirs NERGOUT Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-16

Tournoi open porte de Vassiviere-Chateauneuf La Foret.

Simple Dames et Messieurs de NC-15/1.

Inscriptions via Tenup et renseignements par téléphone auprès de Sébastien Barbezange 06 15 13 69 84. .

