Marchés estivaux nocturnes du mercredi Beaumont-du-Lac

Marchés estivaux nocturnes du vendredi

Aire de Loisirs de NERGOUT Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-14

Marché Nocturne (commerçants, producteurs, créateurs et artisans) sur l’aire de loisirs de NERGOUT de 17h à 23h30. Restauration sur place et Concert en fin d’après-midi. .

Aire de Loisirs de NERGOUT Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 56 56 89 aslbeaumontdulac87@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marchés estivaux nocturnes du vendredi

L’événement Marchés estivaux nocturnes du vendredi Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Lac de Vassivière