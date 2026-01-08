Marchés estivaux nocturnes du mercredi Beaumont-du-Lac
Marchés estivaux nocturnes du mercredi Beaumont-du-Lac mercredi 1 juillet 2026.
Marchés estivaux nocturnes du vendredi
Aire de Loisirs de NERGOUT Beaumont-du-Lac Haute-Vienne
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
2026-07-24 2026-08-14
Marché Nocturne (commerçants, producteurs, créateurs et artisans) sur l’aire de loisirs de NERGOUT de 17h à 23h30. Restauration sur place et Concert en fin d’après-midi. .
Aire de Loisirs de NERGOUT Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 56 56 89 aslbeaumontdulac87@gmail.com
English : Marchés estivaux nocturnes du vendredi
