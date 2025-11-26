Balade Vassivière en véhicules anciens Beaumont-du-Lac
Balade Vassivière en véhicules anciens Beaumont-du-Lac dimanche 7 juin 2026.
Balade Vassivière en véhicules anciens
Aire de Loisirs NERGOUT Beaumont-du-Lac Haute-Vienne
Rallye de véhicules anciens autour du lac de Vassivière .
Aire de Loisirs NERGOUT Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 56 56 89 aslbeaumontdulac87@gmail.com
