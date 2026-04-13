Visite gratuite de l’exposition « Langues empruntées », Centre international d’art et du paysage, Beaumont-du-Lac

Visite gratuite de l’exposition « Langues empruntées » Samedi 23 mai, 11h00, 14h00 Centre international d’art et du paysage Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des musées, l’entrée à l’exposition Langues empruntées est gratuite !

Langues empruntées

Langues empruntées réunit des artistes français et internationaux dont le travail aborde des relations entre l’humain et l’oiseau à travers le langage, la traduction et l’imitation. Composées de sculptures, d’installations, de peintures et de dessins, de vidéos et de photographies, les œuvres explorent les manières dont l’humain cherche à comprendre, transcrire et reproduire les chants et les comportements des oiseaux. En résonance avec la biodiversité de l’île de Vassivière, qui abrite plusieurs espèces protégées, l’exposition s’intéresse aux formes de perception et d’expression non humaines, à la recherche de formes de proximité entre les espèces.

Exposition jusqu’au 14 juin 2026

Plus d’infos : ciapvassiviere.org

Centre international d’art et du paysage Île de Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac, France Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555692727 https://www.ciapiledevassiviere.com/home [{« link »: « https://ciapvassiviere.org/home »}]

À l’occasion de la Nuit des musées, l’entrée à l’exposition Langues empruntées est gratuite !

Frans Snyders, Concert d’oiseaux, coll. Museo del Prado, 1629-1630 © tous droits réservés