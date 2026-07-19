Informations pratiques

Beaumont-du-Lac

Le Souffle du Berger- Balade pastorale et concert Chappelle Harmonique

Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 17:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Dans le cadre de l’année du pastoralisme le Festival Musique à la Source organise une balade pastorale à 17h à Royère de Vassivière et un concert à 20h à l’église de Royère de Vassivière.

– Balade pastorale participez à l’estive autour du Lac de Vassivière en compagnie du troupeau de brebis. Découvrez le métier de bergère et le pastoralisme. Apéritif de produits locaux offert à l’arrivée.

A partir de 7 ans. Gratuit. Chiens interdits.

Le lieu de rdv précis et l’horaire exact seront communiqués aux inscrits au plus tard la veille avant la balade. (Infos complémentaire pour la balade 06 66 90 54 82-contact@pastolimousin.fr

Concert Le Souffle du Berger, voyage musical au cœur du pastoralisme par La Chapelle Harmonique Valentin Tournet Viole de gambe et direction.

BALADE ET CONCERT Réservation en ligne vivement recomandée sur la plateforme. .

Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 13 76 61 festival.creuse@gmail.com

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English : Le Souffle du Berger- Balade pastorale et concert Chappelle Harmonique

L’événement Le Souffle du Berger- Balade pastorale et concert Chappelle Harmonique Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Lac de Vassivière