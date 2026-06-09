Le Jardin des Simples de l’Île de Vassivière Île de Vassivière Beaumont-du-Lac

Informations pratiques

Beaumont-du-Lac

Le Jardin des Simples de l’Île de Vassivière

Île de Vassivière Jardin des Simples Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 11:00:00

fin : 2026-08-13 12:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Visite guidée du jardin des Simples de l’île de Vassivière par une productrice cueilleuse de plantes aromatiques et médicinales.

Une déambulation dans le jardin pour développer nos sens de l’observation, faire ses premiers pas d’herboristerie et de cuisine sauvage.

Sur réservation .

Île de Vassivière Jardin des Simples Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 52 94 06 callunedemillevaches@orange.fra

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English : Le Jardin des Simples de l’Île de Vassivière

L’événement Le Jardin des Simples de l’Île de Vassivière Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Lac de Vassivière