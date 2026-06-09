Détective en herbe, Île de Vassivière Île de Vassivière Beaumont-du-Lac jeudi 20 août 2026.

Beaumont-du-Lac

Détective en herbe, Île de Vassivière

Île de Vassivière Jardin des Simples Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Sortie de découverte des plantes sur l’île de Vassivière, initiation ludique et sensorielle à la

botanique pour tous .

La balade passera notamment par la prairie de Gilles Clément et le Jardin des Simples.

Sur réservation .

Île de Vassivière Jardin des Simples Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 52 94 06 callunedemillevaches@orange.fr

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English : Détective en herbe, Île de Vassivière

L’événement Détective en herbe, Île de Vassivière Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Lac de Vassivière