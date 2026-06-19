Informations pratiques

Beaumont-du-Lac

Soirée projection gratuite

Île de Vassivière Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

En lien avec l’exposition Alors nous irons trouver la couleur ailleurs, présentée au CIAPV, projection gratuite d’une sélection de films de Yto Barrada, Pierre Creton, Derek Jarman et Emmanuelle Nègre au cinéma de Peyrat-le-Château. .

Île de Vassivière Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 27

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English : Soirée projection gratuite

L’événement Soirée projection gratuite Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Lac de Vassivière