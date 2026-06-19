Soirée projection gratuite Beaumont-du-Lac
vendredi 2 octobre 2026 · Beaumont-du-Lac
Informations pratiques
Beaumont-du-Lac
Soirée projection gratuite
Île de Vassivière Beaumont-du-Lac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
En lien avec l’exposition Alors nous irons trouver la couleur ailleurs, présentée au CIAPV, projection gratuite d’une sélection de films de Yto Barrada, Pierre Creton, Derek Jarman et Emmanuelle Nègre au cinéma de Peyrat-le-Château. .
Île de Vassivière Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 27
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English : Soirée projection gratuite
L’événement Soirée projection gratuite Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Lac de Vassivière
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