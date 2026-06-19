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Soirée projection gratuite Beaumont-du-Lac

vendredi 2 octobre 2026 · Beaumont-du-Lac

Soirée projection gratuite Beaumont-du-Lac

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Île de Vassivière
Ville
87120 Beaumont-du-Lac
Département
Haute-Vienne
Tarif

Beaumont-du-Lac

Soirée projection gratuite

Île de Vassivière Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

En lien avec l’exposition Alors nous irons trouver la couleur ailleurs, présentée au CIAPV, projection gratuite d’une sélection de films de Yto Barrada, Pierre Creton, Derek Jarman et Emmanuelle Nègre au cinéma de Peyrat-le-Château.   .

Île de Vassivière Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 27 

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English : Soirée projection gratuite

L’événement Soirée projection gratuite Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Lac de Vassivière

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