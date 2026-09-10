Visite commentée à la Cour des Consuls, La Cour des Consuls, Toulouse

Informations pratiques

Visite commentée à la Cour des Consuls 19 et 20 septembre La Cour des Consuls Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation. 20 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, La Cour des Consuls Hôtel & Spa vous ouvre ses portes pour une expérience immersive au cœur de l’histoire.

Des visites guidées gratuites sont proposées sur inscription.

Samedi : 10h30, 14h30 et 15h30

Dimanche : 10h30 et 15h30

Inscription au 05 67 16 19 99.

Le samedi et le dimanche, prolongez votre visite avec une pause gourmande : une formule comprenant un gâteau fait maison et une boisson chaude, proposée au tarif de 12 €, de 15h à 18h

La Cour des Consuls 46 rue des couteliers, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 67 16 19 99 https://mgallery.accor.com/toulouse/mgallery [{« type »: « phone », « value »: « 05 67 16 19 99 »}] Au centre du vieux Toulouse, dans une demeure familiale de charme du XVIIIe siècle, ce lieu historique admirablement conservé accueille aujourd’hui un hôtel.

Situé dans le quartier des Carmes, à deux pas des bords de la Garonne, des Musées du Vieux Toulouse et des Grands Augustins, l’hôtel est un havre de paix où s’expriment les siècles passés. Derrière sa superbe façade de briques roses néo-classique, émaillée des armoiries de la famille, découvrez un décor rénové qui conserve des caractéristiques historiques.

Admirez notamment la rampe remarquable. L’escalier principal de la demeure renferme un escalier assorti d’une rampe créée par Joseph Bosc, à quatre travées composée d’une série accompagnée de motifs ovales à jour dont les vides sont respectivement occupés par une flamme de laurier et un motif composé d’un carquois et d’une torche entrecroisés suspendus à une légère écharpe, entourés d’une couronne de chêne. Les ovales sont séparés par des panneaux de tiges fleuronnées et réunies par des guirlandes de chêne. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques. Metro Ligne A/Ligne B, parking des Carmes à proximité.

À l’occasion des Journées Europénnées du Patrimoine, les 19 & 20 septembre, La Cour des Consuls Hôtel & Spa vous ouvre ses portes et plongez dans une expérience immersive au cœur de l’histoire.

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