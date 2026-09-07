Visite commentée : à la découverte de la chapelle des aviateurs, Chapelle des aviateurs, Saint-Palais-sur-Mer

Informations pratiques

Visite commentée : à la découverte de la chapelle des aviateurs Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Chapelle des aviateurs Charente-Maritime

Gratuit mais réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Construite sur les hauteurs de la plage du Platin, la chapelle des Aviateurs ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion de visites guidées.

Comment un tel édifice s’est-il retrouvé ici ? Quel lien entretient-il avec l’aviation ? Découvrez son rôle durant la Première Guerre mondiale, ainsi que les différentes étapes de son développement et de son déclin.

Entre récits et anecdotes, ce lieu singulier dévoile ses nombreuses histoires.

Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles. Ouverture des réservations le 1er septembre.

Chapelle des aviateurs Cor de Terre Nègre, 17420 Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.royanatlantique.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0546082100 »}]

Construite sur les hauteurs de la plage du Platin, la chapelle des Aviateurs ouvre exceptionnellement ses portes pour ces visites. Comment un tel édifice s’est-il retrouvé ici ? Quel est son lien ? y…

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