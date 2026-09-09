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Visite commentée : à la découverte du Jardin médiéval de la Sagesse, Jardin médiéval de la Sagesse, Jonzac

samedi 19 septembre 2026 · Jardin médiéval de la Sagesse · Jonzac

Visite commentée : à la découverte du Jardin médiéval de la Sagesse, Jardin médiéval de la Sagesse, Jonzac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jardin médiéval de la Sagesse
Adresse
7, rue Taillefer, 17500 Jonzac
Ville
17500 Jonzac
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit.

Visite commentée : à la découverte du Jardin médiéval de la Sagesse 19 et 20 septembre Jardin médiéval de la Sagesse Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez le Jardin de la Sagesse lors d’une visite commentée proposée par l’association Les Amis de Jonzac.

Jardin médiéval de la Sagesse 7, rue Taillefer, 17500 Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 48 49 29 https://jonzac-haute-saintonge.com Dans le parc de la Communauté de communes de la Haute-Saintonge, un jardin médiéval a été aménagé par une association de riverains passionnés par l’histoire de Jonzac et le monde végétal. Inspiré des jardins du Moyen Âge, il invite les visiteurs à découvrir des plantes médicinales, aromatiques, condimentaires et tinctoriales, tout en offrant un aperçu des savoirs botaniques et des usages d’autrefois. Accès libre et gratuit
Découverte commentée du Jardin de la Sagesse par l’association Les Amis de Jonzac.

©ot jonzac Justin Lobros

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