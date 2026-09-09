Visite commentée : à la découverte du Jardin médiéval de la Sagesse, Jardin médiéval de la Sagesse, Jonzac
samedi 19 septembre 2026 · Jardin médiéval de la Sagesse · Jonzac
Informations pratiques
Visite commentée : à la découverte du Jardin médiéval de la Sagesse 19 et 20 septembre Jardin médiéval de la Sagesse Charente-Maritime
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez le Jardin de la Sagesse lors d’une visite commentée proposée par l’association Les Amis de Jonzac.
Jardin médiéval de la Sagesse 7, rue Taillefer, 17500 Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 48 49 29 https://jonzac-haute-saintonge.com Dans le parc de la Communauté de communes de la Haute-Saintonge, un jardin médiéval a été aménagé par une association de riverains passionnés par l’histoire de Jonzac et le monde végétal. Inspiré des jardins du Moyen Âge, il invite les visiteurs à découvrir des plantes médicinales, aromatiques, condimentaires et tinctoriales, tout en offrant un aperçu des savoirs botaniques et des usages d’autrefois. Accès libre et gratuit
Découverte commentée du Jardin de la Sagesse par l’association Les Amis de Jonzac.
©ot jonzac Justin Lobros
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