Visite commentée : A la recherche du patrimoine perdu, stand d’accueil des JEP, Arles

Informations pratiques

Visite commentée : A la recherche du patrimoine perdu Samedi 19 septembre, 15h30 stand d’accueil des JEP Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription obligatoire au 04 90 49 39 46

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Nous nous proposons d’évoquer certains des morceaux de vie de notre ville, marqués par la disparition ou le sauvetage de monuments et d’œuvres d’artistes arlésiens. Un patrimoine sauvegardé et un patrimoine perdu mais quoiqu’il en soit, jamais oublié !

Par Martine Brun, Guide-conférencière.

stand d’accueil des JEP place de la république, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 39 46 »}, {« type »: « link », « value »: « https://arles.fr/app/uploads/1/2026/08/JEP-2026-Brochure-V14-SVE.pdf »}]

Visite proposée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026.

M.Le Roy-Ville d’Arles