Visite commentée Archéologie Place du Colonel Laussedat Moulins

Informations pratiques

Moulins

Visite commentée Archéologie

Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 15:30:00

fin : 2026-11-08 17:00:00

Date(s) :

2026-11-08

La commissaire de l’exposition Emmanuelle AUDRY-BRUNET, également responsable des collections archéologiques du musée, vous propose de découvrir l’exposition et sa préparation avec quelques anecdotes en prime.

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Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47

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English :

Exhibition curator Emmanuelle AUDRY-BRUNET, who is also in charge of the museum’s archaeological collections, invites you to explore the exhibition and learn about how it was put together, complete with a few interesting anecdotes.

L’événement Visite commentée Archéologie Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région