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Visite commentée Archéologie Place du Colonel Laussedat Moulins

dimanche 8 novembre 2026 · Place du Colonel Laussedat · Moulins

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Place du Colonel Laussedat
Adresse
Musée Anne de Beaujeu
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif
9 9 9

Moulins

Visite commentée Archéologie

Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 15:30:00
fin : 2026-11-08 17:00:00

Date(s) :
2026-11-08

La commissaire de l’exposition Emmanuelle AUDRY-BRUNET, également responsable des collections archéologiques du musée, vous propose de découvrir l’exposition et sa préparation avec quelques anecdotes en prime.
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Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 

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English :

Exhibition curator Emmanuelle AUDRY-BRUNET, who is also in charge of the museum’s archaeological collections, invites you to explore the exhibition and learn about how it was put together, complete with a few interesting anecdotes.

L’événement Visite commentée Archéologie Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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