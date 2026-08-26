Visite commentée Archéologie Place du Colonel Laussedat Moulins
dimanche 8 novembre 2026 · Place du Colonel Laussedat · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Visite commentée Archéologie
Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 15:30:00
fin : 2026-11-08 17:00:00
Date(s) :
2026-11-08
La commissaire de l’exposition Emmanuelle AUDRY-BRUNET, également responsable des collections archéologiques du musée, vous propose de découvrir l’exposition et sa préparation avec quelques anecdotes en prime.
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Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47
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English :
Exhibition curator Emmanuelle AUDRY-BRUNET, who is also in charge of the museum’s archaeological collections, invites you to explore the exhibition and learn about how it was put together, complete with a few interesting anecdotes.
L’événement Visite commentée Archéologie Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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