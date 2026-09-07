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Visite commentée aux Bains Rock de Haguenau, Les Bains Rock (Réseau Jack), Haguenau

samedi 19 septembre 2026 · Les Bains Rock (Réseau Jack) · Haguenau

Visite commentée aux Bains Rock de Haguenau, Les Bains Rock (Réseau Jack), Haguenau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Les Bains Rock (Réseau Jack)
Adresse
6 place Robert Schuman, 67500 Haguenau
Ville
Haguenau
Département
Bas-Rhin

Visite commentée aux Bains Rock de Haguenau Samedi 19 septembre, 09h00, 13h00 Les Bains Rock (Réseau Jack) Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Les anciens Bains municipaux sont devenus un centre dédié à la pratique des musiques actuelles : découvrez les coulisses des locaux de répétition et le studio d’enregistrement avec le régisseur et le chargé de développement des projet musicaux.

Les Bains Rock (Réseau Jack) 6 place Robert Schuman, 67500 Haguenau Haguenau Marienthal Bas-Rhin Grand Est 09 83 03 40 93 http://crma.reseaujack.fr/les-bains-rock.html https://www.facebook.com/bainsrock/ Les bains municipaux ont été construits à la suite d’un concours architectural organisé en 1926. Le bâtiment a été édifié en 1928 par Gustave Oberthur, avec des sculptures d’Alfred Marzolff. Le maître verrier était Th. Bohl.

Le bâtiment a été transformé en Espace d’Associations par l’architecte haguenovien Alfred Guillier en 2014. Cet espace est aujourd’hui dédié à la musique, avec trois studios, une régie d’enregistrement… Les Bains Rock de Haguenau sont ouverts à tout amateur ou musicien confirmé souhaitant répéter dans un lieu adapté. Parkings à proximité.
Les anciens Bains municipaux sont devenus un centre dédié à la pratique des musiques actuelles : découvrez les coulisses des locaux de répétition et le studio d’enregistrement avec le régisseur et le…

©Ville de Haguenau

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