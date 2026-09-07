Découverte libre de l’Église Saint-Georges de Haguenau, Église Saint-Georges, Haguenau

Informations pratiques

Découverte libre de l’Église Saint-Georges de Haguenau 19 et 20 septembre Église Saint-Georges Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir une église de styles roman et gothique du XIIIe siècle.

Église Saint-Georges 5 Rue du Presbytere, 67500 Haguenau, France Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33388065999 https://catholiqueshaguenau.fr/les-paroisses/paroisse-saint-georges/ Ce sanctuaire des XIIe et XIIIe siècles, allie harmonieusement les styles roman et gothique : nef romane (XIIe siècle) et chœur gothique (XIIIe siècle). La construction de l’église correspond à la création de la paroisse en 1143, sous l’obédience de Frédéric II le Borgne, duc de Souabe et d’Alsace. Il en reste peu de vestiges. L’église actuelle est le résultat d’un agrandissement de la nef en 1230 et d’une restructuration romane du chœur en style gothique en 1283. La juxtaposition des deux styles illustre le changement de pouvoir dans la ville d’Haguenau : la nef décidée par les nobles puis plus tard, le chœur initié par les bourgeois. Au XVe siècle, deux chapelles de style flamboyant ont été greffées sur la nef.

L’édifice a été, en partie, bombardé lors de la Seconde Guerre mondiale.

Venez découvrir une église de styles roman et gothique du XIIIe siècle.

©Ville de Haguenau